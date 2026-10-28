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        Kırıkkale'de liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" düzenlendi

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nın Kırıkkale il etabı gerçekleştirildi. Yarışmada Keskin Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Kırıkkale'de liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" düzenlendi

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nın Kırıkkale il etabı gerçekleştirildi. Yarışmada Keskin Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

        Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmaya kent genelindeki 19 lise katıldı.Ortaöğretim öğrencilerinin çevre bilinci ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada öğrencilere tabiatın korunması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji ve su kaynakları, atık yönetimi ile iklim politikalarına ilişkin sorular yöneltildi.

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        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen yarışmayla öğrencilerin araştırma, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Yarışmada Keskin Anadolu Lisesi öğrencileri birinci olurken, dereceye giren öğrenciler tebrik edildi.

        Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yarışmada yaptığı konuşmada, katılım sağlayan tüm okulları ve öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti. Yarışmanın öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Güney, daha yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması için edinilen bilgilerin önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

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        Öte yandan, dereceye giren öğrenciler, 920 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılacak.

        Yarışmaya, Milli Eğitim Müdürü Güney'in yanı sıra Müdür Yardımcısı Serkan Akpınar, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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