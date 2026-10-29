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        Anadolu köyünde Cumhuriyet coşkusu: Yaşlısı genci bayraklarla yürüdü, halaylar çekti

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapan köylüler, halaylar çekerek Cumhuriyet Bayramı'nı geleneksel şenlik havasında kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Anadolu köyünde Cumhuriyet coşkusu: Yaşlısı genci bayraklarla yürüdü, halaylar çekti

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapan köylüler, halaylar çekerek Cumhuriyet Bayramı'nı geleneksel şenlik havasında kutladı.

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Köy halkının bir araya geldiği etkinlikte, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü geleneksel kültürün yaşatıldığı bir şenlik havasında kutlandı. Köy meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin ardından köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdığı Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin şiirler okudu. Kutlamalar kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kortej yürüyüşü düzenlendi. Köy sokaklarında yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyen vatandaşlar, bayraklarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Türk bayraklarıyla süslenen aracın da eşlik ettiği yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Kutlamaların devamında köylüler halay çekerek türküler seslendirdiler.

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        "Çok heyecanlıyım, içim titriyor"

        Kutlamalara katılan 72 yaşındaki Gülsüm Cesaretli, Cumhuriyet Bayramı'nın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Allah bunu bizden eksik etmesin. Çok titriyorum, içim titriyor burada konuşurken. Sabahleyin televizyonda da öyle, burada da öyle. Heyecanım çok, konuşurken zorlanıyorum" dedi.

        76 yaşındaki Şemsi Bektaş ise Cumhuriyet Bayramı'nın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "İyi bayramlar. Nice bayramlar nasip etsin. Bizi de sizi de" ifadelerini kullandı.

        Köy derneği adına konuşan Nuray Gümüş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının her yaştan vatandaşı bir araya getirdiğini söyledi. Köy halkının bu tür etkinliklere büyük önem verdiğini belirten Gümüş, "Cumhuriyet'e 7 yaşından 70 yaşına, hatta 90 yaşına kadar bütün vatandaşlarımız sahip çıkıyor. Cumhuriyet'i o kadar benimsiyorlar ki bu çok mutluluk verici, gurur verici bir şey. Biz de köy derneği olarak halkımızın bu talebine, bu isteğine dört elle sarılıp onlarla beraber aynı yolda yürüyelim diye böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.

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        78 yaşındaki Ümmühan Bakır da kutlamalarda doyasıya eğlendiklerini belirterek, "Çok coşkuluyuz, çok sevinçliyiz. Çok güzel oldu. Atatürk'ü andık. İnşallah seneye de böyle olur. Çok eğlendik" dedi.

        "Dördüncü kez düzenliyoruz, halkımızı kaynaştırıyoruz"

        Sarıkızlı köyü muhtarı Satılmış Doyar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını köy halkının isteği üzerine geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri etkinliğin köyde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Doyar, "Bugün köyde İstiklal Marşı okundu, açılışımızı yaptık. Köyümüzde tur attık, halkı kaynaştırdık. Güzelce Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. 103. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim dördüncü sene kutlamamız. Bunu muhtarlığımda komşularımın isteği üzerine başlattım. Böyle bir etkinlikle halkı kaynaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Sarıkızlı Köyü Dernek Başkanı Mehmet Gümüş ise Atatürk büstünün köydeki ustaların gönüllü çalışmalarıyla yapıldığını anlattı. Köyde dayanışma kültürünün güçlü olduğunu vurgulayan Gümüş, "Bizim köyümüzün ahilik kültürü çok iyi. Ustalık bakımından çok güzel ustalarımız var. Onlar da karşılık beklemeden, kendi imkanlarımızla yaptık bu büstü. Emeği geçen tüm arkadaşların hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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