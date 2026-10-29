Karakeçili'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Kaymakam Mert, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, Kaymakam Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

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