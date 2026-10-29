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        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İlçedeki kutlama programı, Kaymakam Yasin Mert'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

        Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, Kaymakam Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Kaymakam Mert, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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