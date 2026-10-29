Bahşılı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 29.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösteriler sunulduğu program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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