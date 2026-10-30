Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri PFDK'dan Kırıkkale FK'ya ceza

        PFDK'dan Kırıkkale FK'ya ceza

        Kırıkkale FK'nın Ayos Osmaniyespor'u 31 mağlup ettiği karşılaşmada, üçüncü golün ardından sevinçlerine hakim olamayan çocuk taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası kulübe 35 bin lira para cezası verildi. Kırmızılacivertli takıma, yedek güç sistemine ilişkin talimat ihlali nedeniyle de 35 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:55 Güncelleme:
        PFDK'dan Kırıkkale FK'ya ceza

        Kırıkkale FK'nın Ayos Osmaniyespor'u 31 mağlup ettiği karşılaşmada, üçüncü golün ardından sevinçlerine hakim olamayan çocuk taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası kulübe 35 bin lira para cezası verildi. Kırmızılacivertli takıma, yedek güç sistemine ilişkin talimat ihlali nedeniyle de 35 bin lira ceza uygulandı.

        TFF 3. Lig 3. Grup'ta 25 Ekim'de Başpınar Stadı'nda oynanan Kırıkkale FKAyos Osmaniyespor karşılaşmasının uzatma dakikalarında dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kırıkkale FK'nın üçüncü golünün ardından sevinçlerine hakim olamayan ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar, maç devam ederken sahaya girmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Ekim 2026 tarihli toplantısında karşılaşmaya ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Kurul, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Kırıkkale FK'ya Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 35 bin lira para cezası verdi.

        REKLAM

        Aynı müsabakada karşılaşmanın tamamlanmasını sağlayacak yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmaması nedeniyle de kulübe 35 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de fener alayı ve konser düzenlendi
        Kırıkkale'de fener alayı ve konser düzenlendi
        Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve konserle kutlandı
        Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve konserle kutlandı
        Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
        Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
        Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü
        Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü
        Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
        Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
        Bahşılı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bahşılı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı