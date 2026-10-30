Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve konserle kutlandı

Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşların katılımıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Bozlak Gecesi'nde sanatçılar sahne aldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser programı düzenlendi. Belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüşe katıldı. Bando eşliğinde Zafer Caddesi üzerinden Hürriyet Caddesi'nden ilerleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydandaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Konser öncesi vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık azmi ve büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliği kayıtsız şartsız eline almasının adıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferini çağdaş bir devletle taçlandıran bu büyük eser; eşit yurttaşlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin en güçlü güvencesidir" dedi.

Başkan Önal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andı. Gazilere şükranlarını sunan Önal, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Konuşmaların ardından "Bozkırda Cumhuriyet" temalı Bozlak Gecesi düzenlendi. Sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık, türkülere eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.