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        Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

        KIRIKKALE'de Veli Aydoğdu (60), tartıştığı oğlu H.K.A. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli evlat gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

        KIRIKKALE'de Veli Aydoğdu (60), tartıştığı oğlu H.K.A. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli evlat gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 165'inci Sokak'ta meydana geldi. H.K.A. ile babası Veli Aydoğdu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A., ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.K.A., suç aleti olduğu belirtilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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