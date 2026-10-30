Kırıkkale'de ağaçta ve aracın motorunda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı
Kırıkkale'de çıktığı ağaçta mahsur kalan ve aracın motor bölümüne sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de çıktığı ağaçta mahsur kalan ve aracın motor bölümüne sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenimahalle Çankırı Blokları çevresinde çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru kediyi fark eden mahalle sakinleri, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağaca merdivenli araç yardımıyla ulaştı.
Yavru kedi, ekiplerce kurtarılarak salıverildi.
Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi de itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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