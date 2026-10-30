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        Kırıkkale'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        KIRIKKALE'de tartıştığı babası Veli Aydoğdu'yu (60) bıçaklayarak öldüren Hasan Kenan Aydoğdu (37) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Kırıkkale'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        KIRIKKALE'de tartıştığı babası Veli Aydoğdu'yu (60) bıçaklayarak öldüren Hasan Kenan Aydoğdu (37) tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. Hasan Kenan Aydoğdu ile babası Veli Aydoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Kenan Aydoğdu, ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydoğdu, kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Kenan Aydoğdu ise suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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