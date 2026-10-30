Kırıkkale'de üreticilere yeşil mercimek tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.
Kırıkkale'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Öte yandan, 965 dekar alanda yeşil mercimek üretimiyle baklagil üretiminin artırılması ve tarım arazilerinin etkin kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.
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