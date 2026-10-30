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        Kırıkkale'de üreticilere yeşil mercimek tohumu dağıtıldı

        Kırıkkale'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Kırıkkale'de üreticilere yeşil mercimek tohumu dağıtıldı

        Kırıkkale'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 27 üreticiye 9 bin 650 kilogram sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Öte yandan, 965 dekar alanda yeşil mercimek üretimiyle baklagil üretiminin artırılması ve tarım arazilerinin etkin kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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