Kırıkkale'de itfaiye ekipleri iki yavru kediyi kurtardı

Kırıkkale'de bir ağaca çıkan yavru kedi, bulunduğu yerden inemedi. Bir diğer yavru kedi ise akaryakıt istasyonunda bulunan otomobilin motor bölümüne sıkıştı. İhbarlar üzerine harekete geçen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı noktada kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldıkları yerlerden çıkarılan yavru kediler, güvenli şekilde kurtarıldı.

Kırıkkale'de ağaçta ve otomobilin motor bölümünde mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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