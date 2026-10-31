Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda, H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ev ve üst aramalarında 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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