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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda, H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ev ve üst aramalarında 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları​​​​​​​ hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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