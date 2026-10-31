Kırıkkale'de 6 bin 953 uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bahşılı ilçesinde H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 953 sentetik ecza hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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