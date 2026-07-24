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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz, pazar yerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz, pazar yerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz, pazar yerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

        Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

        Kazanasmaz, beraberindeki Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin ile pazar yerindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Pazarda kadın esnafın çok olmasının mutluluk verici olduğuna değinen Kazanasmaz, "Kadın satıcıların çok olması memnuniyet verici. İlçe içinde esnafların çok olması da çok güzel." ifadesini kullandı.

        Kazanasmaz, esnafa hayırlı kazançlar diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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