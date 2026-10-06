Kırıkkale'de çalıntı motosikletle uygulamadan kaçan sürücü, dronla takip edilerek yakalandı

Polis ekiplerince dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucu durdurulan sürücü B.A'nın, ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından çalıntı motosikletle kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

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