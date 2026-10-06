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        Kırıkkale'de çalıntı motosikletle uygulamadan kaçan sürücü, dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından çalıntı motosikletle kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Kırıkkale'de çalıntı motosikletle uygulamadan kaçan sürücü, dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından çalıntı motosikletle kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamayı fark eden sürücü, motosikletiyle köprü üzerinde manevra yaptıktan sonra refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçerek kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerince dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucu durdurulan sürücü B.A'nın, ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

        Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye 58 bin 212 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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