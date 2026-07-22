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        Kırıkkale'de etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Kırıkkale'de, "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kırıkkale'de etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

        Kırıkkale’de, "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

        Kırıkkale İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Camisi'ndeki yarışmada, din görevlileri etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma kategorilerinde gerçekleştirildi.


        İl Müftü Vekili Ahmet Ekiz ve İl Müftü Yardımcısı Metin Arcaklıoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, etkili hutbe sunumu kategorisinde Karakeçili Nur Cami İmam-Hatibi Muhammed Emin Atik, ezanı güzel okuma kategorisinde ise Sulakyurt Deredüzü Köyü Camisi İmam-Hatibi Mehmet Çağrı Dolu il birincisi oldu.

        İl birincisi seçilen din görevlileri, düzenlenecek bölge yarışmasında Kırıkkale'yi temsil etmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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