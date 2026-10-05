16. Kocaeli Kitap Fuarı kültür, sanat ve eğlenceyi kitapseverlerle buluşturuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı, kültür, sanat ve eğlenceyi kitap tutkunlarıyla bir araya getiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon ziyaretçilerine farklı bir fuar deneyimi de yaşatıyor.

Kitapseverler, söyleşilerden atölyelere, imza programlarından yarışmalara kadar pek çok etkinliğe katılıyor.

Bu etkinliklerden biri olan Kahoot bilgi yarışması, fuar alanında heyecanı yükseltiyor. İnteraktif olarak gerçekleştirilen yarışma kapsamında ziyaretçiler, cep telefonları üzerinden sisteme bağlanarak ortalama 15 soruya cevap veriyor.

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Doğru cevabın yanı sıra hızın da önemli olduğu yarışmada, sıralama anlık olarak değişirken, katılımcılar birincilik elde etmek için son soruya kadar mücadele ediyor.

Çocukların ve ailelerin katıldığı yarışma, fuar alanında hem rekabeti hem de eğlenceyi bir araya getiriyor.

Ödüllü yarışma, saat 12.00 ve 18.00'de gerçekleştiriliyor. Hafta içi, okulların fuar ziyaret programlarına göre yarışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.

Böylelikle öğrencilerin de etkinliğe katılması sağlanıyor.

Yarışmanın sonunda birinciye teknoloji seti, ikinci ve üçüncüye de kitap hediye ediliyor.