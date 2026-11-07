190 kadın menopoz okulundan mezun oldu

Kocaeli’de 190 kadın, menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimler hakkında uzmanlardan eğitim aldı. Menopoz Okulu’nu tamamlayan katılımcılara, sağlıklı beslenmeden beyin sağlığına kadar farklı konularda edindikleri bilgiler doğrultusunda sertifikaları verildi.

Kadınların yaşamında önemli dönüm noktası olan menopoz sürecine ilişkin farkındalık oluşturmak ve bu dönemin daha sağlıklı geçirilmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Menopoz Okulu, 5 hafta boyunca farklı uzmanlık alanlarından eğitimlerle devam etti. Program kapsamında; uzman doktorlar tarafından menopoz dönemi ve belirtileri, diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme, psikologlar tarafından psikolojik sağlık, fizyoterapistler tarafından ise doğru egzersiz yöntemleri ele alındı. Katılımcılar, menopoz sürecinde karşılaşabilecekleri fiziksel ve psikolojik değişimler hakkında bilgi edinerek günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri önemli kazanımlar elde etti.

REKLAM

"Kadınların yaşamının her döneminde yanındayız"

Programın sertifika törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, kadın sağlığına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Malkoç, "Menopoz, kadınların hayatında doğal bir süreç. Önemli olan bu dönemi doğru bilgiyle bilinçle ve kendimize iyi bakarak geçirmek. Bizler Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak kadınların yaşamlarının her döneminde yanlarında olmayı, ihtiyaç duydukları bilgiye ve desteğe ulaşmalarını sağlamayı önemsiyoruz. Menopoz Okulu ile kadınlarımızın hem bedenlerini hem de ruhsal değişimlerini daha iyi tanımalarına katkı sunduk. Eğitimlerimize katılarak bu süreci sahiplenen tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM

Son hafta, menopoz ve beyin semineriyle tamamlandı

Menopoz Okulu'nun beşinci ve son haftasında Gönül Bahçem'de Müjgan Haşimoğlu tarafından "menopoz ve beyin" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde menopoz döneminde beyinde meydana gelen değişimler, hafıza, dikkat, odaklanma ve duygusal durum üzerindeki etkiler ele alındı. Haşimoğlu, konuşmasında menopozun yalnızca hormonal ve fiziksel değişimlerden ibaret olmadığını belirtti.

"Düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku önemli"

Menopoz döneminde kadınların beyin sağlığında da önemli değişimler yaşanabildiğini ifade eden Haşimoğlu, "Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü ve uyku sorunları bu dönemde daha sık hissedilebiliyor. Ancak bu değişimleri tanımak ve doğru adımları atmak çok önemli. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve zihinsel olarak aktif kalmak beyin sağlığımızı destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Kadınlarımızın yaşadıkları değişimleri anlamlandırmaları, kendilerini ihmal etmemeleri ve gerektiğinde uzman desteği almaları gerekiyor. Menopoz bir son değil, hayatın yeni bir dönemidir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Seminerin ardından düzenlenen törende, 5 haftalık Menopoz Okulu Eğitim Programı’nı tamamlayan 190 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Program, katılımcıların sertifikalarını alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.