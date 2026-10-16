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        43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda seremonik start töreni yapıldı.

        Ekiplerin 3 gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı, TOSFED Körfez Yarış Pisti olacak.

        Ralli, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20'den itibaren Milli İrade Meydanı'ndaki finiş podyumunda son bulacak.

        Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada bulunuyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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