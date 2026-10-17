43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

Start alan 40 otomobilden 31'inin ilk günü tamamlayabildiği rallide, iki çeker ve sınıf 4 kategorilerinde Yıldıray Demircioğlu-Koray Akgün, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda ise Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi liderliği elde etti.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen rallinin ilk gün yarışlarında, ikişer kez geçilen Bıçakçılar (Derince), Üçtepeler (İzmit) eteplarının ardından son etap Körfez Yarış Pisti'nde koşuldu.

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