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        43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ilk günü Uğur Soylu-Soner Tamer ikilisi lider bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:23 Güncelleme:
        43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ilk gün yarışları tamamlandı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ilk günü Uğur Soylu-Soner Tamer ikilisi lider bitirdi.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen rallinin ilk gün yarışlarında, ikişer kez geçilen Bıçakçılar (Derince), Üçtepeler (İzmit) eteplarının ardından son etap Körfez Yarış Pisti'nde koşuldu.

        Organizasyonda ilk gün yarışlarını birinci tamamlayan GP Garage My Team adına yarışan Soylu-Tamer ekibini, Castrol Ford Team Türkiye'den Can Alakoç-Bilge Ayan takip etti. 18 yaşındaki Alakoç, aynı zamanda sınıf 3'te ilk sırada yer aldı.

        GP Garage My Team'den Eytan Halfon-Gürkal Menderes ikilisi ise günü üçüncü tamamladı.

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        İlk 3 etabın ardından lider durumda bulunan Team Petrol Ofisi ekibinden Kerem Kazaz-Ross Whittock ikilisi, 4. özel etapta alternatör kayışı sorunu nedeniyle son etabın startında yarış dışı kaldı.

        Start alan 40 otomobilden 31'inin ilk günü tamamlayabildiği rallide, iki çeker ve sınıf 4 kategorilerinde Yıldıray Demircioğlu-Koray Akgün, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda ise Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi liderliği elde etti.

        Organizasyon, yarın 4 özel etabın ardından Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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