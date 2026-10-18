43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi kazandı

Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi birinci oldu. Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı ekibinin ikinciliğe yerleştiği yarışta Baran Demirkan-Tarık Doğançay ikilisi üçüncü oldu.

İki çeker klasmanında ise Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi birinci olurken Uğur Kaban-Mert Kaya ekibi ikinci, Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ikilisi üçüncü oldu.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda ödül töreni yapıldı.

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