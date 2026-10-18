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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi kazandı

        43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi kazandı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Rallisi, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi kazandı

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Rallisi, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin birinciliğiyle tamamlandı.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda ödül töreni yapıldı.

        Start alan 40 ekipten 29'unun tamamlayabildiği mücadeleyi Castrol Ford Team Türkiye'den Can Alakoç-Bilge Ayan ekibi ikinci sırada tamamladı.

        Rallinin üçüncülük basamağında GP Garage My Team'den Eytan Halfon-Gürkal Menderes yer aldı.

        İki çeker klasmanında ise Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi birinci olurken Uğur Kaban-Mert Kaya ekibi ikinci, Ömer Faruk Çabuk-Alperen Tetik ikilisi üçüncü oldu.

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        Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi birinci oldu. Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı ekibinin ikinciliğe yerleştiği yarışta Baran Demirkan-Tarık Doğançay ikilisi üçüncü oldu.

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        Galeri
        Galeri

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