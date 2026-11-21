Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 okulda düzenlenen afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatlarla 6 bin 143 öğrenci ile öğretmen afetlere karşı bilinçlendirildi. Eğitimlerde deprem anında doğru davranış biçimleri anlatılırken güvenli tahliye uygulamaları da gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında okullarda afet farkındalığı çalışmalarını sürdürüyor. 6 Ekim12 Kasım tarihleri arasında il genelindeki 15 okulda gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlara 5 bin 752 öğrenci ve 391 öğretmen olmak üzere toplam 6 bin 143 kişi katıldı. Büyükşehir belediyesi afet eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Deprem anında doğru davranış biçimleri, güvenli alanların belirlenmesi ve kişisel afet hazırlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin günlük yaşamın parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

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Öğretmenlere güvenli tahliye eğitimi

Öğretmenlere yönelik çalışmalarda ise okulların afet ve acil durum hazırlıkları ele alındı. İş Sağlığı ve Güvenliği planları çerçevesinde gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; okul binalarının güvenli şekilde tahliye edilmesi, görevli personelin sorumlulukları, öğrencilerin yönlendirilmesi ve toplanma alanlarında yapılması gerekenler anlatıldı. Böylece öğretmenlerin afet sırasında öğrencileri güvenli alanlara yönlendirme ve tahliye sürecini koordineli şekilde yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Öğrenilenler tatbikatlarla pekiştirildi

Eğitimlerde aktarılan bilgiler, okullarda düzenlenen deprem ve tahliye tatbikatlarıyla uygulamaya dönüştürüldü. Öğrenciler ve öğretmenler, deprem anında yapılması gereken "çökkapantutun" hareketini uyguladı. Ardından belirlenen tahliye güzergahlarını takip eden katılımcılar, okul binalarını güvenli şekilde boşaltarak toplanma alanlarında bir araya geldi. Tatbikatlarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve okullarda ortak bir afet müdahale bilincinin oluşturulması hedeflendi.

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Gölcük’te afet riskleri masaya yatırıldı

Afet farkındalığı çalışmalarının bir diğer ayağını ise 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde panel düzenlendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programda afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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Öğrenciler sordu, akademisyenler yanıtladı

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Afet Acil Durum Hazırlık Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Serpil Gerdan ile Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya’nın konuşmacı olduğu panelde; bireysel afet farkındalığı, toplumsal direnç, aile afet planları ve Türkiye’nin afet yönetim sistemi ele alındı. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı programda, afet risklerini azaltmada eğitimin ve bireysel hazırlığın taşıdığı önem vurgulandı.

Afet bilinci için eğitimler sürecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Afetlere hazırlığın yalnızca müdahale kapasitesiyle sınırlı olmadığı, riskleri önceden azaltmanın ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmanın da büyük önem taşıdığı anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, eğitim öğretim yılı boyunca okullarda afet farkındalık eğitimleri, uygulamalı tahliye tatbikatları ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.