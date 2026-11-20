Kocaeli'de bir antikacı, klasik otomobillerden güncel lüks araçlara, Ferrari ve Mercedes modellerinden antika teneke arabalara kadar farklı dönemlere ait araçları koleksiyonunda bir araya getiriyor. Model otomobillerin fiyatları ölçek ve özelliklerine göre 150 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar çıkıyor.

Gerçek araçların küçük ölçekli kopyalarından oluşan model otomobiller, motor, jant, koltuk ve kaporta gibi ayrıntılarıyla koleksiyon meraklılarının ilgisini görüyor. Metal döküm (diecast) yöntemiyle farklı ölçeklerde üretilen modellerin yanı sıra 1950 ve 1960'lı yıllardan kalan teneke oyuncak arabalar da koleksiyon dünyasında yer alıyor.

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Ferrari, MercedesBenz ve Buick gibi markaların farklı yıllara ait modellerini koleksiyonunda bulunduran Hamdi Dinibütünoğlu, İtalyan Bburago, Maisto ve Hot Wheels gibi markaların ürünlerini de meraklılarıyla buluşturuyor.

Koleksiyonunda 1/18, 1/24, 1/43 ve 1/64 gibi farklı ölçeklerde araçlar bulunan Dinibütünoğlu, müşterilerin taleplerine göre daha küçük ve büyük boyutlardaki modelleri de temin ediyor.

"Her ölçeğin ayrı bir müşteri kitlesi var"

Yaklaşık 12 yıldır antika işiyle uğraştığını ve model otomobil koleksiyonculuğu da yaptığını belirten Hamdi Dinibütünoğlu, farklı markaların modellerini bir araya getirdiğini söyledi. Dinibütünoğlu, müşterilerin taleplerine göre ürün temin ettiğini aktardı.

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Koleksiyoncuların tercihlerini farklı gruplara ayırdığını anlatan Dinibütünoğlu, 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar üretilen klasik otomobillere ilgi duyanların yanı sıra güncel lüks araçların minyatürlerini biriktirenlerin de bulunduğunu ifade etti. Dinibitünoğlu, "Aslında bunu 3'e ayırabiliriz. İlk olarak klasik otomobiller var. 1930'lardan 1960'lara kadar olan klasik otomobilleri tercih edenler bulunuyor. Üst segment olarak saydığımız, günümüzde piyasada bulunan 2025 ve 2026 model lüks araçların da diecast modelleri var. Örneğin, 2026 model bir arabanın yine 2026 yılında üretilmiş diecast modeli bulunuyor. Kişiler kendi arabalarının modellerini de alıyorlar. Bir de Avrupa'nın eski model arabaları var. Örneğin Ferrarilerin 2016 modelleri olduğu gibi 2000'li yıllara, hatta 19851986 yıllarına ait modelleri de bulunuyor. Sadece Ferrari toplayanlar veya farklı araba markalarını tek başına koleksiyonuna ekleyenler var. İşin açıkçası oldukça çeşitli bir müşteri kitlemiz var" diye konuştu.

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Ölçeklerin de koleksiyoncuların tercihlerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Dinibütünoğlu, 1/64 ölçekli Hot Wheels modellerinden 1/18 ve 1/24 ölçekli daha büyük araçlara kadar her boyutun ayrı bir ilgi alanı bulunduğunu söyleyerek, "Aslında her ölçeğin ayrı bir müşteri kitlesi var. Ben de her müşterinin talebine göre araba bulundurmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"En çok popüler olan araç Ferrari"

Koleksiyonunda az bulunan modellere de yer verdiğini anlatan Dinibütünoğlu, Türkiye'de bulunmadığını belirttiği mavi Ferrari ile 1957 model MercedesBenz'in öne çıkan araçları arasında bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

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"Şu an Türkiye'de bulunmayan mavi bir Ferrari var. Yine son model sayılabilecek araçların yanında 1957 model, çok güzel bir Mercedes'im var. Bu modeller oldukça popüler ve çok az bulunuyor. Koleksiyon işinde neyin koleksiyonunu yaparsanız yapın, az bulunan model daha çok aranıyor ve daha fazla talep görüyor. Yoksa bunlar fabrikasyon ürünler, el yapımı değiller. İtalyan Bburago markasının ürettiği ürünler. Dolayısıyla birçok yerde insanlar bunları satın alabilirler. En çok popüler olanlar ise Avrupa arabaları. Avrupa arabalarının satışını daha çok gerçekleştirebiliyoruz. Bunların başında da Ferrari geliyor."

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Fiyatı 60 bin liraya kadar çıkıyor

Model araçların fiyatlarının ölçek, marka, model ve ayrıntı özelliklerine göre değiştiğini belirten Dinibütünoğlu, küçük ölçekli modellerin daha ulaşılabilir fiyatlarla satıldığını söyledi. Hot Wheels boyutundaki 1/64 ölçekli araçların 150 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulabildiğini aktaran Dinibütünoğlu, daha büyük ölçekli modellerin fiyatlarının ise 3 bin 500 liradan başladığını ifade etti. Dinibütünoğlu, "Üst segment modellere geçtiğimiz zaman 5060 bin TL'ye kadar çıkan araçlar var. Fiyat, arabanın özelliğine, modeline ve detaylarına göre değişiyor. Bunların üst segment modellerini adeta birebir gerçek araba gibi yapıyorlar. Arabanın motorunun üzerindeki vidasına kadar, yedek parçalarına ve stepnesine kadar tüm detaylar bulunuyor. Üstelik tamamı metal kasadan oluşuyor. Ölçeğine göre de markasına göre de fiyatlar değişiyor" dedi.

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Antika teneke arabalar koleksiyonunda ayrı yer tutuyor

Koleksiyon ürünlerinin değer kazanmasında nadir bulunmalarının ve korunma durumlarının etkili olduğunu belirten Dinibütünoğlu, eski dönemlerden kalan teneke oyuncak otomobillere özel ilgi duyduğunu dile getirerek, "Ben eski modelleri daha çok seviyorum. Antika oyuncakları daha çok seviyorum. Bu tarz teneke arabalar o dönemin şartlarına ve sanayi sektörüne göre çok güzel ve sağlam yapılmış. Boya kaliteleri ve bugüne kadar bu kadar güzel ulaşmış olmaları bana daha ilgi çekici geliyor. Özellikle antika teneke oyuncaklar ilgimi çekiyor. Örneğin dükkanımda İngiliz Michael Weiland markasına ait ürünüm var. Bunlar çok üst segment koleksiyon ürünler. Benim için antika oyuncaklar daha değerli ve daha ilgi çekici oluyor. Antika oyuncak arabalar tertemiz, üzerlerinde çizik dahi yok. Bu döneme kadar bu şekilde ulaşabilmeleri çok büyük bir kabiliyet gerektiriyor ve çok ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor" ifadelerini kullandı.