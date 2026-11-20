Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 Kasım'da kaybolan 80 yaşındaki İrfani Karaca'yı arama çalışmaları 10 gündür sürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamazken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kayıp olayına ilişkin çalışma yürütüyor.

Edinilen bilgiye göre, Derince ilçesindeki evinden 11 Kasım'da hava almak için çıkan İrfani Karaca, 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binerek Körfez ilçesine gitti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve araziye doğru yürüdüğü belirlendi. Karaca'nın eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

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Aramalara jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay, Körfez Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda arama güzergahları genişletildi. İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar, Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresinde arazi taraması yapıldı.

Son görüntüsü saat 13.00 sıralarında

Ailesinin verdiği bilgiye göre, İlimtepe'ye sık sık giden Karaca'nın bölgede çay içtiği bir yer ve namaz kıldığı cami bulunuyor. Ancak Karaca'nın kaybolduğu gün bu noktalara uğramadığı, daha önce yürüdüğü güzergahı takip ederek aşağı yönde ilerlediği belirtildi.

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Otobüsten 12.24 sıralarında inen Karaca'nın yaklaşık 25 dakika sonra bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdığı, saat 13.00 sıralarındaki bu görüntünün kendisine ait tespit edilen son kayıt olduğu bildirildi.

Cinayet büro ekipleri de inceleme başlattı

Arama çalışmalarında şu ana kadar Karaca'ya ait herhangi bir ize ulaşılamaması üzerine soruşturma genişletildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve elde edilen diğer verileri incelemeye aldı.

Ailesinin verdiği bilgilere göre Karaca'nın kaybolduğu sırada başında fes, gözünde gözlük, yanında tespih ile bir CD çalar ve radyo bulunuyordu.

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Ekiplerin 80 yaşındaki Karaca'yı bulmak için bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.