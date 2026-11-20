Kocaelispor'da sakatlıkları bulunan Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Zoukrou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan yeşil siyahlılar, bu maçlarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Kocaeli temsilcisi, ligde son olarak Eyüpspor'a konuk olduğu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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