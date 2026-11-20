Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Körfez ekibi, topladığı 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Kocaeli temsilcisi, ligde son olarak Eyüpspor'a konuk olduğu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan yeşil siyahlılar, bu maçlarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Kocaelispor'da sakatlıkları bulunan Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Zoukrou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
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