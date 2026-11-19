KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 8 gün önce kaybolan İrfani Karaca (80) için 200 kişilik ekiple arama çalışmaları sürüyor.

Bolu’dan, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki oğlunu ziyarete gelen İrfani Karaca, 8 gün önce İlimtepe Mahallesi’ndeki oğlunun evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri Karaca’nın bulunması için arama çalışması başlattı. İrfani Karaca’nın en son görüldüğü noktadan itibaren devam eden arama çalışmaları 8’inci günde devam ediyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını 200 kişilik ekip hem dronla havadan, hem de yaya ekiplerle karadan sürdürüyor. Karaca’nın en son görüldüğü bölgede uçurumlar ve mağaraların bulunduğu öğrenilirken şu ana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.