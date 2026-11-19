Başiskele Belediyesi, çocukların hayal gücünü, özgüvenini ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla drama ve satranç eğitimleri veriyor.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik drama ve satranç kursları düzenleniyor. Drama eğitimlerinde canlandırma, doğaçlama ve grup çalışmaları yapan çocuklar, empati kurmayı, birlikte hareket etmeyi ve kendilerini özgürce ifade etmeyi öğreniyor.

Satranç eğitimlerinde ise çocukların dikkat, sabır ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Hamlelerini önceden planlamayı ve farklı ihtimalleri değerlendirmeyi öğrenen çocuklar, karar verme ve problem çözme becerilerini de geliştiriyor.