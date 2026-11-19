Karamürsel'de 2,5 kilometrelik yol yenilendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki 2,5 kilometrelik ana güzergahta üstyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki 2,5 kilometrelik ana güzergahta üstyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Kent genelinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Mahallesi'nde zamanla bozulan yolu yeniledi. Çalışmalar kapsamında güzergâhın ihtiyaç duyulan bölümlerinde 70 ton asfalt yama yapılırken, yol boyunca 2 bin 300 ton aşınma asfaltı serildi.
Asfalt seriminin ardından yol çizgileri ve yatay trafik işaretlemeleri termoplastik boya kullanılarak yenilendi. Tamamlanan çalışmalarla bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.
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