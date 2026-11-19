Asfalt seriminin ardından yol çizgileri ve yatay trafik işaretlemeleri termoplastik boya kullanılarak yenilendi. Tamamlanan çalışmalarla bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

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