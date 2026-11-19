Kocaeli'de 8 gündür haber alınamayan bir kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Derince ilçesindeki evinden 11 Kasım'da ayrılan 77 yaşındaki İrfani Karaca'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine AFAD koordinasyonunda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kartepe ve Körfez belediyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarından 12 ekip, 150'ye yakın personel, 23 araç, 1 ATV, 4 dron ve 1 arama köpeğiyle çalışmalara katılıyor.

Karaca'nın son olarak Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde görüldüğünü tespit eden ekipler, mahalle ve ilçenin kırsal kesimlerinde arama yapıyor.

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- "8 gündür kendisinden hiçbir iz yok"

Karaca'nın oğlu Durmuş Kenan Karaca, gazetecilere, 11 Kasım'da babasının Derince'deki evinden çıkıp Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Babasının otobüsten indiği anın görüntüsünün bulunduğunu belirten Karaca, "Babam rutin olarak çay içtiği yere gider ama otobüsten indikten sonra rutin yürüdüğü yola geçiyor. Yaklaşık 20 dakika sonra doğal yaşam sitesinin kamerasında görülüyor. Oradan aşağıya iniyor, rutin yolunda yürüyor. Fakat o noktadan sonra 8 gündür kendisinden hiçbir iz yok." dedi.

Karaca, doğayı seven babasının bu bölgeyi iyi bildiğini ve yıllardır buraya geldiğini anlattı.

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Babasının eve geç gelen biri olmadığını ve bu duruma yol açacak hastalığının da bulunmadığını aktaran Karaca, "Kalp, şeker, tansiyon yok. Yaşlılığa bağlı unutkanlıkları var ama sonradan hatırlar. Devletimizden Allah razı olsun. Babamın bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor. AFAD koordinasyonunda emniyet çok iyi çalışıyor, jandarma harika, ellerinden geleni yapıyorlar. Babam zor durumda kalsa yardım ister. O gün telefonu çekmiyor. Cüzdanında telefon numaralarımız yazılı olarak var. Şarjı bitse bile birine arattırır. Bir düşmanı falan da yok." ifadelerini kullandı.