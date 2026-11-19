Başiskele'de vatandaşlar bağlama çalmayı öğreniyor
Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz bağlama eğitimleriyle vatandaşlara enstrüman çalma imkanı sunulurken, geleneksel Anadolu müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.
Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz bağlama eğitimleriyle vatandaşlara enstrüman çalma imkanı sunulurken, geleneksel Anadolu müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.
Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitimler, Yeşilyurt Mahallesi Serkan Sokak'taki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Bağlama çalmaya ilgi duyan vatandaşların katıldığı eğitimlerde, kursiyerlere enstrümanın temel çalma teknikleri öğretiliyor. Katılımcılar, eğitimler sayesinde müzik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.
Anadolu müziğinin önemli enstrümanlarından bağlamanın tanıtılmasına yönelik eğitimlerle geleneksel müzik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Başiskele Belediyesi, müzik okulları bünyesinde farklı branşlarda yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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