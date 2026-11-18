Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kovalamaca neticesinde minibüse çarparak hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin karar çıktı. Görülen davada kusurlu bulunan minibüs sürücüsü 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken, maktulü kovalayan otomobil sürücüsü bulunamadı. Plaka okunamadığı için sürücünün bulunamadığını söyleyen acılı baba, yetkililerden yardım istedi.

Olay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Turan Güneş Caddesi'ndeki Selvi Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Ağaç (18) idaresindeki motosiklet, Utkucan D. hakimiyetindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu K.K. (16) ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü Utkucan D.'ye ev hapsi cezası verildi.

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Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan dakikalar önce Enes Ağaç'ın motosikletinin, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen siyah bir otomobil tarafından takip edildiği ve durdurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 yıl 4 ay hapis

Olayla ilgili dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, 'taksirle bir kişinin ölümüne', 'bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl el konulurken, yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

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"Bir insanın canı gitti, bunun cezası 3 yıl 4 ay olmamalı"

Mahkemede sonrası verilen cezanın yetersiz olduğunu ifade eden baba Erkan Ağaç, "Kovalayan ve kazaya sebep olan iki ayrı kişi var. Birisi kovaladı, birisi kazayı yaptı. Kovalayan kişi kaçtı, çarpan kişi kaçmadı. Onun da bugün mahkemesi vardı. 3 yıl 4 ay ceza aldı ama biz bu cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir insanın canı gitti. Asli kusurlu olan o. Ana caddeden tali yola giren o. Bir cana mal oldu, bunun cezası 3 yıl 4 ay olmamalı" dedi.

"15 tane kamera kaydı olmasına rağmen nasıl oluyor da plaka okunmuyor"

Oğlunu kovaladığını öne sürdüğü sürücünün bulunmasını isteyen Ağaç, "Bizim önceliğimiz vefat eden oğlum Enes Ağaç'ı kovalayan siyah otomobilin bulunması. 1 buçuk seneden beri kendimiz de araştırıyoruz. 1015 tane kamera kaydı var. Kamera kayıtları olmasına rağmen, 'Plakası okunamıyor' diye bulamıyorlarmış. Benim gitmediğim yer kalmadı. Günümüzde o kadar teknolojimiz var. 15 tane kamera kaydı olmasına rağmen nasıl oluyor da plaka okunmuyor. Bana göre bu bir soru işareti, şaşırıyorum" diye konuştu.

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"Çocuğumun önünü kesip silah çekiyor"

Kazadan önce yaşananları anlatan Ağaç, "Bunlar karşılıklı yoldan gelirken adam Seymen Sapağı'na girmeye kalkıyor. Benim çocuğumun önüne doğru kırıyor. Benim çocuğum da ona el işareti yapıp yoluna devam ediyor. Bu şahıs Seymen Sapağı'na girmekten vazgeçiyor ve benim çocuğumun peşine düşüyor. 300 metre ileride arabayla çocuğumun önünü kesiyor. 1520 saniye konuşuyorlar, bağırış sesleri oluyor. Kamera kayıtlarında üç tane çocuk var. Onlardan birisi de şahit oldu zaten. Çocuğuma silah çekiyor. Çocuğum korktuğu için motosikletle geri geliyor. Araba da geri gidince çocuğumun önü açılıyor. Önü açılınca kaçıyor. Yaklaşık 250 metre ileride ise ana caddeden tali yola giren bir şahısla kazaya karışıyor" şeklinde konuştu.

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"Benim çocuğumun hiçbir düşmanı yoktu"

Oğlunun herhangi bir husumetlisinin olmadığını belirten Ağaç, "Benim çocuğumun düşmanı yoktu. Çocuğum kendi yolundan giderken, karşı yoldan gelen şahıs Seymen Sapağı'na girecekken çocuğumun önüne çıkıyor. Çocuğum el hareketi yaptığı için tekrar dönüp peşine düşüyor. Bize göre anlık bir olay. Benim çocuğumun bir düşmanı yoktu. Varsa da bizim haberimiz yok. Zannetmiyorum olacağını, olsaydı bize söylerdi" ifadelerini kullandı.

"Kovalayan arabanın peşindeyiz"

Mahkeme sürecine ilişkin konuşan Ağaç, "Mahkeme sürecinde bilindik şeyler konuşuldu. Mahkeme bugün cezasını verdi, 3 yıl 4 ay. Ama biz kovalayan arabanın peşindeyiz. Biz onun bulunmasını istiyoruz. Zaten çarpan sürücü asli kusurlu. Kovalayan kişinin de bana göre bir o kadar kusurlu olması lazım" dedi.

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"İlerleyen senelerde teknoloji gelişirse buluruz diyorlar"

Siyah otomobilin bulunmasına ilişkin henüz bir gelişmeden haberdar olmadıklarını söyleyen Ağaç, "Son durumu bilmiyoruz. Bize emniyetten, 'Bulamıyoruz, plaka okunmuyor. İlerleyen senelerde teknoloji gelişirse buluruz' gibi şeyler söyleniyor. Çocuğumun peşinde kim varsa bulunmasını istiyorum" diye konuştu.