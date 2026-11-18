Kartepe Belediyesince Uzunçiftlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binası hizmet vermeye başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, beraberindeki belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla yeni hizmet binasını ziyaret etti. Binada incelemelerde bulunan Kocaman, muhtarlarla mahallelerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Uzunçiftlik Mahallesi Muhtarı Halit Atik, yeni binanın mahalle sakinlerine daha uygun şartlarda hizmet sunulmasına imkan sağlayacağını belirterek, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker de muhtarlık binalarının vatandaşların taleplerinin iletilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Kocaman, muhtarların vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimde önemli rol üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir mahallemize daha yeni muhtarlık binası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprülerden biri ve en yakın çalışma arkadaşlarımız. Mahalle sakinlerimizin taleplerinin karşılanmasında önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. Uzunçiftlik Mahallemize kazandırdığımız yeni muhtarlık binamız, modern ve kullanışlı yapısıyla mahalle halkımıza hizmet verecek."