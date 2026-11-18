Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kentin geleceğine yönelik hazırladığı "Kocaeli 2053 Vizyonu" çalışması kapsamında, kentin mevcut durumunu 7 tema altında ele alan Kentsel Durum Raporu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kent Konut AŞ, Pamukkale Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmanın analiz ve sentez aşaması tamamlandı.

Kocaeli'nin mevcut yapısının kapsamlı şekilde değerlendirildiği raporda, genel araştırma bulguları, doğal yapı, kültürel yapı, sosyal yapı ve yaşam kalitesi, işlevsel bağlantılar, mekansal yapı ve ekonomik yapı olmak üzere 7 tema incelendi.

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Çalışma kapsamında arazi incelemeleri ve saha araştırmaları yapılırken, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve özel sektörde görev yapan şehir plancılarının katılımıyla odak grup toplantıları düzenlendi.

Kent sakinlerinin beklenti ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen "Kocaeli Yaşam Memnuniyeti Araştırması"na 2 bin 50 kişi katıldı.

Sektör temsilcilerinin görüşleri alındı

Vizyon çalışması kapsamında sanayi ve hizmet sektörlerinin temsilcileri ile uzmanların da görüşlerine başvuruldu. Bu kapsamda 29 Ocak 2025'te "Gelecek İçin Üretim" başlığıyla düzenlenen Sanayi Sektörü Çalıştayı'na 110 kişi katıldı.

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"Yenilikçi Çözümler" başlığıyla 24 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Hizmetler Sektörü Çalıştayı'nda ise 168 sektör temsilcisi ve uzman, kentin geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Serbest plancılar, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görev yapan şehir plancılarının katıldığı toplantılarda da raporda yer alan analizler değerlendirilerek çözüm önerileri ele alındı.

Hedef ve stratejiler belirlenecek

Kentsel Durum Raporu'nun hazırlanmasıyla analiz ve sentez aşamasının tamamlandığı çalışmanın üçüncü aşamasında, Kocaeli'nin gelecek hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek stratejilerin belirlenmesi planlanıyor.

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Çalışmadan elde edilen verilerin kentin mekansal planlama çalışmalarına ve Çevre Düzeni Planı sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, akademisyenler, uzmanlar, sektör temsilcileri ve kent sakinlerinin katılımıyla yürüttüğü 2053 vizyonu çalışmalarını sürdürüyor.