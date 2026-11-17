Kaza, dün D100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GebzeHarem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Haydar Bölün (57) hayatını kaybetti.

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