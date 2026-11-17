Gültekin için bugün öğle namazını müteakip Dilovası Diliskelesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediyesi eski başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yanı sıra mesai arkadaşları, gazeteciler, ailesi ve yakınları katıldı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Sebahattin Gültekin, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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