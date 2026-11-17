KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Seka Film Platosu, vatandaşların ziyaretine açıldı. 'Sinemanın Büyüsüyle Tanışma Turları' projesi, platoda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

İzmit’teki, dünyanın en büyük film platolarından biri olan Seka Film Platosu, öğrencilerin sinema sektörünü tanıması ve vatandaşların tarihi film setlerini deneyimlemesi amacıyla ziyarete açıldı. 350 dönümlük arazi üzerinde 40 bin metrekare kapalı alana sahip platoda, Osmanlı saraylarından tarihi İstanbul sokaklarına uzanan dekorlar bulunuyor. Platoda ayrıca iki büyük sokak ve at çiftliği, Yıldız Sarayı'nın iç mekanları, İstanbul'daki İstiklal Caddesi ve eski İstanbul'un Galata sokakları gibi tarihi mekanların dekorları yer alıyor. Platoda hayata geçirilen 'Sinemanın Büyüsüyle Tanışma Turları' projesi, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

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'EN BÜYÜK HEGEMONYA KÜLTÜRDÜR'

Açılışta konuşan Seka Deep Dreams Stüdyo Yapımcısı Burhan Özkan, sinema ve televizyonun insanların hayal gücünü şekillendirdiğini ve dünyaya bakışını değiştirdiğini dile getirerek, “100 yıldır süren Amerikan hegemonyasının uçak gemilerinden kaynaklandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. En büyük hegemonya kültürdür, sinemadır, televizyon dizileridir” dedi.

'GELECEĞİN ŞEHRİ KOCAELİ'NİN MARKA OLMASI İÇİN HAREKET EDİYORUZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise Kocaeli'nin önemli bir şehir olduğunu ancak kentte yaşayanların bu potansiyeli her zaman fark edemeyebileceğini söyledi. Şehrin dışarıdan daha iyi değerlendirilebildiğini belirten Baraçlı, Kocaeli'nin gelecekte de büyük bir potansiyele sahip olduğunu görebilmek için farklı gayretler gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Plato çalışmalarının bu hedef doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Baraçlı, “Bugün bir platonun içerisindeyiz. Plato, geçmişle geleceği birleştiren; öğrencilerle bizleri genç bırakan bir alan. Bu çalışmaları yaparken, geleceğin şehri Kocaeli'nin marka olması için hareket ediyoruz” dedi.

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Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel ise üniversite olarak kamu-özel sektör iş birliklerini önemsediklerini belirtti. Platoya destek vermenin kendisi ve öğrencileri için yeni bir perspektif oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Temel, öğrencilerin burada uygulama yapabilecekleri bir alan bulduklarını kaydetti. Dünyadaki örneklere değinen Prof. Dr. Temel, 2000 yılında 'Su Dünyası' adlı filmi izlediğini ve filmin setinin hala ayakta olduğunu anlatarak, “Setin içine giriyorsunuz, orada bir simülasyon devam ediyor. Buradaki süreç de bu anlamda devam edecek. Buraya insanlar, çocuklar gelecek, daha önce yapılmış filmlerin içinde kendilerini hissedecekler” diye konuştu.