Kocaelispor'da yaklaşık 4 aydır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Hırvat golcü Bruno Petkovic'in gelecek hafta takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Kocaelispor'da yeni sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Bruno Petkovic'in sahalara dönüşü yaklaşıyor. Yeşilsiyahlıların Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde 24 Temmuz'da Belçika temsilcisi VV Houthalen ile oynadığı hazırlık maçının ardından sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden Hırvat futbolcunun yapılan kontrollerinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmişti. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, geçen sezon yaşadığı sakatlıklara bağlı olarak tendon dokusunda yapısal değişiklikler belirlenen Petkovic, 16 Eylül'de 46 haftalık özel çalışma programına alınmıştı. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada forma giyemeyen 32 yaşındaki santrforun, 116 günlük sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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İki sezondur aynı bölgeden sakatlık yaşıyor

Geçen sezon da sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamayan Petkovic, 12 Nisan'da Galatasaray ile oynanan müsabakanın ardından sağ uyluk ön adalesindeki zorlanmaya bağlı kanama ve ödem sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Yeni sezon hazırlıkları sırasında aynı bölgede yeniden sakatlık yaşayan Hırvat futbolcu, tendon dokusunda tespit edilen yapısal değişiklikler nedeniyle eylül ayında özel çalışma programına alınmıştı.

Geçen sezon takımın en golcü ismiydi

Geçen sezon Kocaelispor kadrosuna katılan 32 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere toplam 20 müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Petkovic, yeşilsiyahlıların en golcü futbolcusu olarak sezonu tamamladı. Hırvat golcü, son olarak 12 Nisan'da deplasmanda Galatasaray ile oynanan ve 11 sona eren karşılaşmada forma giymiş, takımının beraberlik golünü kaydetmişti.

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Gelecek hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor

Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Petkovic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bruno Petkovic, kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta bizimle antrenmanlara başlayacak" dedi.