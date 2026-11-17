KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, makas atan otomobilin çarptığı minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 35 KG 6138 plakalı otomobil, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle içinde yolcuların da olduğu minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 19 kişi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Öte yandan, kazanın başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yolun en sol şeridindeyken en sağ şeride makas atarak geçtiği ve çarptığı minibüsün devrildiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.