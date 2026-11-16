Gebze'de kaçak ürün ele geçirilen yolcu otobüsündeki 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak ürünlerle yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak ürünlerle yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, 1994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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