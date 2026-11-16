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        Gebze'de kaçak ürün ele geçirilen yolcu otobüsündeki 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak ürünlerle yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Gebze'de kaçak ürün ele geçirilen yolcu otobüsündeki 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak ürünlerle yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Aramada, 1994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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