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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada Kocaeli'de 19 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı

        Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada Kocaeli'de 19 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada Kocaeli'de 19 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.

        Kaza, D100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GebzeHarem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Kaza anı araç kamerasında

        Öte yandan, 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.

        Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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