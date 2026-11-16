Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bir haftalık süreci kapsayan çalışmalarda "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 121, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ise 24 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Ekiplerce yapılan aramalarda ise 931 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram esrar, 727 sentetik ecza, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
        Kayıp babasının son görüntüsünü anlattı: "Başka görüntüsü yok" Kocaeli'de 6...
        Kayıp babasının son görüntüsünü anlattı: "Başka görüntüsü yok" Kocaeli'de 6...
        Kocaelispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor Onurcan Piri: "Üst sıraları zorla...
        Kocaelispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor Onurcan Piri: "Üst sıraları zorla...
        Kocaelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Selçuk İnan: "Emre Belözoğlu saha dışında abim gibi ama 25 yıldır rakibiz"...
        Selçuk İnan: "Emre Belözoğlu saha dışında abim gibi ama 25 yıldır rakibiz"...