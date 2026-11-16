Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
Kocaeli'de son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 145 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Kocaeli'de son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 145 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 121, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 24 olmak üzere toplam 145 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 829 gram sentetik kannabinoid, 109 gram esrar, 102 gram metamfetamin, 155 gram çeşitli uyuşturucu madde, 727 adet sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 TL'ye el konuldu.
Şüphelilerden 16'sı uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
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