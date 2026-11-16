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        Gebze Belediyesine GEAK-MAG projesiyle Altın Karınca ödülü

        Gebze Belediyesi, 11. Altın Karınca Ödülleri'nde, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini mahalle ölçeğine taşımayı amaçlayan "GEAKMAG: Afetlere Müdahalede Toplum Tabanlı Yaklaşım" projesiyle ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Gebze Belediyesine GEAK-MAG projesiyle Altın Karınca ödülü

        Gebze Belediyesi, 11. Altın Karınca Ödülleri'nde, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini mahalle ölçeğine taşımayı amaçlayan "GEAKMAG: Afetlere Müdahalede Toplum Tabanlı Yaklaşım" projesiyle ödüle layık görüldü.

        Yerel yönetimlerin yenilikçi uygulamalarını desteklemek amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ödül programında, 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödüllendirildi. Gebze Belediyesi de Afet ve Risk Yönetimi kategorisinde GEAKMAG projesiyle ödül kazanan belediyeler arasında yer aldı. Gebze Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülen Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Sistemi (GEAKMAG), afet öncesinde hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrasında koordinasyon süreçlerini mahalle düzeyinde güçlendirmeyi hedefliyor.

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        Gönüllüler dört alanda eğitim alıyor

        Proje kapsamında vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve gönüllü müdahale kapasitesinin artırılması için eğitim ve organizasyon çalışmaları yürütülüyor. Sisteme katılan gönüllüler; arama kurtarma, lojistik, inşaat ve harita uzmanlığı ile sosyal destek alanlarında eğitim alarak afet anında görev yapabilecek şekilde hazırlanıyor.

        Mahallelerde oluşturulan afet konteynerleri de projenin önemli unsurları arasında bulunuyor. Pazar yerleri ve meydanlarda konumlandırılan konteynerler, normal zamanlarda eğitim ve bilgilendirme istasyonu, afet anında ise mahalle müdahale üssü olarak kullanılmak üzere planlanıyor.

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        Pelitli'de eğitim ve koordinasyon merkezi

        Projenin eğitim ve koordinasyon faaliyetleri, Aralık 2025'te tam kapasiteyle faaliyete geçen Pelitli Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülüyor. AFAD, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve vatandaşların iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda mahallelerin afetlere hazırlık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında yüzde 45 ilerleme seviyesine ulaşılırken Pelitli Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi faaliyete geçirildi, iki pilot afet konteynerinin kurulumu tamamlandı. Sistemin Mayıs 2027'ye kadar 9 stratejik bölgede tam kapasiteyle yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        Sosyal destek ve hayvan kurtarma ekipleri de bulunuyor

        GEAKMAG kapsamında arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra afetlerden etkilenebilecek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklar da yapılıyor. Sosyal Destek Ekibi, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların tahliye süreçlerine yönelik çalışmalar yürütüyor. Sistemde evcil ve sokak hayvanlarının kurtarılmasına yönelik özel ekipman ve eğitimler de yer alıyor.

        Belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen projeyle gönüllü katılımı ve düzenli eğitimler aracılığıyla mahallelerin afetlere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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