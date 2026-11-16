Dilovası'nda 720 kişilik düğün salonu ve kültür merkezi yapılacak

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Tavşancıl Mahallesi'ne 720 kişilik düğün salonu ve kültür merkezi kazandırılacak. Spor, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarını da içerecek tesisin, ilçenin sosyal yaşamına katkı sunması hedefleniyor.

Tavşancıl Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje, düğün salonunun yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden çok amaçlı kullanım alanlarıyla planlandı.

Binanın bodrum katında 720 kişilik düğün salonu, fuaye alanı, büfe, mescitler, gelin ve damat odaları, mutfak ve destek birimleri yer alacak. Zemin katta ise spor salonu, bekleme salonu, eğitim salonları, danışma ve ofis alanları, mescitler ile çeşitli destek birimleri bulunacak.

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Projenin tamamlanmasıyla Tavşancıl ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturulması, merkezde spor, eğitim ve sosyal etkinliklerin de düzenlenmesi amaçlanıyor.

Ömeroğlu: "Tavşancıl'ın sosyal hayatına değer katacak"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin yalnızca düğün salonu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, gençlerin spor yapabileceği, eğitim faaliyetlerine katılabileceği ve vatandaşların sosyal etkinliklerde bir araya gelebileceği çok yönlü bir merkez oluşturacaklarını ifade etti.

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İlçenin sosyal, kültürel ve sportif imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Ömeroğlu, Tavşancıl'ın tarihi dokusu ve mahalle kültürüyle Dilovası'nın önemli yerleşimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Ömeroğlu, projenin mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelere de hizmet vereceğini belirterek, yatırımın Tavşancıl'ın sosyal yaşamına katkı sunacağına inandığını bildirdi.

Projenin hayata geçirilmesindeki iş birliği ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Ömeroğlu, Büyükşehir Belediyesi ile ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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Ömeroğlu, Tavşancıl Mahallesi Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'nin mahalleye ve Dilovası'na hayırlı olmasını diledi.