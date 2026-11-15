TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobil ile bir tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobil ile bir tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Kartepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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