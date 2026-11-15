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        Kocaeli'de gazeteciler CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

        Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Kocaeli'deki "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programında yaşanan arbedeye tepki gösteren gazeteciler, partinin il başkanlığına siyah çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Kocaeli'de gazeteciler CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

        Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Kocaeli'deki "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programında yaşanan arbedeye tepki gösteren gazeteciler, partinin il başkanlığına siyah çelenk bıraktı.

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli İl Temsilciliği üyeleri, partinin Kocaeli İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

        Binanın önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öziri, yaşanan olayın hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini kaydetti.

        Öziri, yaşananların yalnızca gazetecilere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirerek, bunun aynı zamanda halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik müdahale olduğunu söyledi.

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        CHP Kocaeli İl Başkanlığına da çağrıda bulunan Öziri, olayla ilgili gerekli adımların atılmasını ve sorumlular hakkında açık tutum sergilenmesini istedi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programı öncesinde partili gençlerin basın mensupları için ayrılan alanda toplanarak tezahüratta bulunması üzerine gazeteciler, görevlerini yerine getiremediklerini belirterek gençlerden bölgeden uzaklaşmalarını istemiş, bunun üzerine yaşanan arbedenin ardından gazeteciler salonu terk etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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