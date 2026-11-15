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        Gazetecilere yönelik saldırı, CHP İl Başkanlığı önünde siyah çelenkle protesto edildi

        Kocaeli'de CHP'nin dün düzenlediği programı takip eden gazetecilere yönelik saldırı protesto edildi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde toplanan gazeteciler, saldırıya tepki göstermek amacıyla binanın önüne siyah çelenk bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Gazetecilere yönelik saldırı, CHP İl Başkanlığı önünde siyah çelenkle protesto edildi

        Kocaeli'de CHP'nin dün düzenlediği programı takip eden gazetecilere yönelik saldırı protesto edildi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde toplanan gazeteciler, saldırıya tepki göstermek amacıyla binanın önüne siyah çelenk bıraktı.

        CHP'nin 14 Kasım'da Kocaeli'de düzenlediği programı takip eden basın mensupları ile partililer arasında arbede yaşanmış, bazı gazeteciler darbedilmişti. Olayın ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği ve basın mensupları, CHP Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

        Gazeteciler, il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bırakarak saldırıyı protesto etti.

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        "Sahada kamera tutan, not alan, soru soran gazeteciye el kaldırılmıştır"

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Öziri, yaptığı açıklamada, "Bugün burada, mesleğimize, onurumuza ve halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırıya karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız. CHP'nin Kocaeli'de gerçekleştirdiği programı takip eden gazeteci meslektaşlarımız, görevlerini yaptıkları sırada darbedilmiş, hakarete, tehditlere ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. 'Basın dışarı' gibi çirkin ifadelerle aşağılanmış, haber takibi yapmaları engellenmiştir. Kadın meslektaşlarımıza fiziksel müdahalede bulunulmuş, saldırıda yaralanan meslektaşlarımız olmuştur. Sahada kamera tutan, not alan, soru soran gazeteciye el kaldırılmıştır. Bir siyasi parti programında, görevini yapan gazetecilere 'Basın dışarı' diye bağırılması, kadın gazetecilere fiziksel müdahalede bulunulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

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        "Kocaeli basını bu sözleri unutmayacaktır"

        Hakaretlerin sosyal medyaya da taşındığını belirten Öziri, "Hakaretler bununla da kalmamış, salonun dışına ve sosyal medyaya taşınmıştır. Basın emekçileri için 'namusu aldığı maaş kadar olan tetikçi basın mensupları' ifadesini kullanan Gebze CHP yöneticisi Hasan Aktepe'ye buradan sesleniyoruz: Gece gündüz demeden sahada ter döken, ailesinin rızkını alın teriyle kazanan basın emekçisine bu ifadeleri yakıştırırken hiç utanmadınız mı? Şunu iyi bilin: Kocaeli basını bu sözleri unutmayacaktır. Kocaeli basını hakaretlerinize sessiz kalmayacaktır" diye konuştu.

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        "Gazetecinin sesini duymayan, halkın sesini hiç duyamaz"

        Öziri, açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Bugün buraya siyah çelenk bırakıyoruz. Bu çelenk, basın özgürlüğüne ve gazetecilere gösterilmeyen saygının simgesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Buradan CHP Kocaeli İl Başkanlığı'na sesleniyoruz: Yaşanan bu çirkin saldırıyla ilgili atılması gereken adımları atmadan, sorumlular hakkında açık bir tutum ortaya koymadan bu kentte nasıl siyaset yapacaksınız? Basını kapı dışarı eden bir anlayışla vatandaşla aranızdaki köprüyü nasıl kuracaksınız? Gazetecinin sesini duymayan, halkın sesini hiç duyamaz. Siyasetin rengi ne olursa olsun, gazeteciye uzanan her ele karşı aynı kararlılıkla duracağımızı herkes bilmelidir."

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        "Saldırının hukuk önünde hesabını soracağız"

        Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Öziri, "Kocaeli basınına yapılan bu çirkin saldırının hukuk önünde hesabını soracağız. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli İl Temsilciliği olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın haklarını her platformda savunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Yalnız değilsiniz, yalnız yürümeyeceksiniz. Gazetecilik suç değildir. Basına yönelik şiddet kabul edilemez. Susmayacağız, sindirilmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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