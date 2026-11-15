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        Kocaeli'de Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince deniz ve kıyıların korunması amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde, Kandıra ilçesindeki Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Kocaeli'de Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince deniz ve kıyıların korunması amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde, Kandıra ilçesindeki Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Çevre Ajansının Marine Litter Watch (MLW) çalışması kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, kıyı kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

        Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Altıntel Liman ve Terminal İşletmeciliği personelinin katıldığı çalışmada, kıyı şeridindeki 15 torba atık toplandı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca belirlenen Kandıra Diriliş Koyu ile Uzunkum Lahana Koyu'nda yılda dört kez periyodik temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

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        Etkinliklerde toplanan atıklar türlerine ve miktarlarına göre sınıflandırılarak kayıt altına alınıyor. Hazırlanan raporlar Türkiye Çevre Eğitim Vakfına iletiliyor, buradan da Avrupa Çevre Ajansının uluslararası veri sistemine aktarılıyor.

        Bu çalışmalarla kıyı kirliliğinin izlenmesi, atık türlerinin belirlenmesi ve deniz çöpüyle mücadeleye yönelik bilimsel veri oluşturulması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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