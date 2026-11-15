Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Kazanın etkisiyle aynı yönde ilerleyen 41 AEY 832 plakalı otomobil refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 RBP 897 plakalı otomobil de 25 AFJ 525 plakalı otomobile çarparak kazaya karıştı.

D-130 kara yolunun İzmit istikameti Ereğli mevkisinde, 38 UC 022 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle takla attı.

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