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        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 01:39 Güncelleme:
        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolunun İzmit istikameti Ereğli mevkisinde, 38 UC 022 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle takla attı.

        Kazanın etkisiyle aynı yönde ilerleyen 41 AEY 832 plakalı otomobil refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 RBP 897 plakalı otomobil de 25 AFJ 525 plakalı otomobile çarparak kazaya karıştı.

        Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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