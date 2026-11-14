CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum" "Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur" "Muhtarlar belediye meclislerinde görev alacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programına katıldı. Katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki yolsuzluklarla mücadele, siyasette ahlak ve yerel yönetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasi Ahlak Yasası'nın çıkarılması için parti liderlerine çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, muhtarların belediye meclislerinde söz ve karar sahibi olmasını sağlayacak düzenlemeyi de hayata geçireceklerini söyledi.

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"Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum"

CHP'nin yolsuzluklarla mücadele eden bir parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklarla mücadele eden bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi yetimin hakkına el uzatanlara karşı çıkan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön çizen bir partidir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir iş değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak halka adanmışlıktır. Bireysel çıkar peşinde koşan Cumhuriyet Halk Partili değildir, Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum. Hiç kimse endişe etmesin. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu parti tertemiz bir partidir. Bu parti Atatürk'ün partisidir, İnönü'nün partisidir, Ecevit'in partisidir, Baykal'ın partisidir bu parti" dedi.

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"Türkiye'yi kirlilikten arındırmanın yolu Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkarmaktır"

Siyasetin yolsuzluklardan arındırılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi, siyaseti arındıracağız. Boyun eğmeyen, halkın çıkarlarını savunan bir partiyiz biz, sıradan bir parti değiliz. O nedenle arınmayı bütün Türkiye'de yapacağız. Bütün belediyelerde, bütün partilerde. Açık ve net çağrı yapıyorum, bütün parti liderlerine çağrı yapıyorum; Türkiye'yi kirlilikten arındırmanın yolu Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkarmaktır. Söz veriyorum bu yasayı çıkaracağız" diye konuştu.

"Muhtarlar belediye meclislerinde görev alacak"

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Muhtarların yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar kesinlikle belediye yönetimlerinde, belediye meclislerinde görev alacak. Onların seçime girmelerine gerek yok. Mahallenin muhtarı o beldenin belediye seçimlerinde seçim yapılıp yenilendikten sonra belediye meclisine gidecek. Mahallesiyle ilgili bir olay olduğunda muhtar söz ve karar sahibi olacak. O dinlenmeden, o olayı aydınlığa kavuşturmadan belediye meclisi karar alamayacak. Böylece muhtarlık kurumunu da yerel yönetimlerin önemli bir unsuru haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.